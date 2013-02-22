Mavi Marmara davasında, 49 mağdurun katılma talebi kabul edildi

Mavi Marmara'ya saldırı davasında mahkeme, 49 mağdur ve müştekinin davaya katılma taleplerini kabul etti.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne Akdeniz'de uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin görülen davaya bakan mahkeme heyeti, 49 mağdur ve müştekinin davaya katılma talebini kabul etti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya verilen aranın ardından, mahkeme heyeti tarafından alınan kararlar açıklandı.

Buna göre heyet, sanıklara duruşma günü bildiren tebligatların yapılmasıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gerekli yazıların gönderildiğini ancak buna cevap verilmediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, 49 mağdur ve müştekinin davaya katılma talebini kabul etti. İfadesi alınamayan 117 mağdur ve müştekinin bir sonraki celsede hazır bulunması için yazı yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmanın 20 ve 21 Mayıs 2013'te yapılmasına karar verdi.

Bu arada, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Yasin Şamlı, müşteki avukatları olarak mahkemeden "Mavi Marmara" gemisinde bir keşif yapılması yönünde talepte bulunmayı düşündüklerini söyledi.