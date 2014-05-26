Mavi Marmara davasında 4 İsrailli komutan için tutuklama kararı çıktı

Gazze’ye 31 Mayıs 2010'da insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince düzenlenen saldırıya ilişkin davada, dört İsrailli komutan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen davada, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında bu zamana kadar duruşmaya gelmedikleri uluslararası hukuk ve dış ilişkiler genel müdürlüğü aracılığıyla gönderilen davetiyelere bu güne kadar cevap verilmediği makul sürenin beklenildiği buna rağmen sanıkların duruşmaya gelmedikleri ve kaçak durumuna düştükleri belirtilerek yokluklarında tutuklanmalarına ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Kırmızı bülten ile aransınlar

Ayşegül Usta’nın hurriyet.com.tr’deki haberine göre, davanın görüldüğü mahkeme, haklarında tutuklama kararı çıkarılan sanıkların yakalanmalarının uluslararası düzeyde yapılıp ve bu infaz için sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ve bunun yerine getirilmesi için kırmızı bülten belgelerinin düzenlenmesine karar verdi.