Mavi Marmara davasında 2. duruşma

Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Ashknazi dahil 4 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. 490 kişinin müşteki-mağdur sıfatıyla taraf olduğu davanın bugün görülen duruşmasında tanıklar dinleniyor.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi'nin yargılanmasına Çağlayan Adliyesi'nde devam ediliyor.

İlk olarak 6 Kasım 2012'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlanan dava 3 gün süren duruşmaların ardından 21 Şubat 2013 tarihine ertelenmişti.

Davanın 6 Kasım'da ve devam eden günlerde gerçekleşen duruşmalarında; saldırının mağduru olan dünyanın 21 ayrı ülkesinden toplam 39 yabancı katılımcının ve içinde şehit yakınlarının da yer aldığı 34 Türk vatandaşının ifadeleri dinlenmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda yapılan önceki duruşmaya sanıklar Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Eliezer Alfred Marom, Amos Yadlin ve Avishay Levi katılmamış, bazı mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları hazır bulunmuştu.

490 kişinin müşteki-mağdur sıfatıyla taraf olduğu davanın bugünkü duruşmasına, tanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor.

Bugünkü duruşmada ifadeleri alınacak tanıklar arasında, İsrail askerlerinin gemi katılımcılarına uyguladığı yasak sorgu usulleri hakkında detaylı bilgi sahibi olanlar ve İsrail askerlerinin Mavi Marmara saldırısı ile aynı gün İskenderun' da gerçekleşen PKK saldırısı arasında bağlantı olduğuna dair beyanlarına şahit olmuş mağdur/müştekiler yer alıyor.



Ceza istemleri



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek'' suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ''mala zarar vermeye azmettirmek'', ''yağma suçuna azmettirmek'', ''eziyet suçuna azmettirmek'', ''haberleşmenin engellenmesine azmettirmek'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek'', ''yaralama suçuna azmettirmek'' ve ''silahla yaralama suçuna azmettirmek'' suçlarından toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.