-MAVİ MARMARA BASKINI LAHEY'E TAŞINDI LAHEY (A.A) -14.10.2010- İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı mağdurlar, Gazze’ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine baskın düzenleyen İsrail hakkında, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu. Mağdur avukatları Ramazan Arıtürk ile Uğur Sevgili, dava dilekçesinin yanı sıra mahkemeye, İsrail’in işlediği suçlara ilişkin hazırlanan ve içinde görsel malzemelerin yer aldığı geniş kapsamlı bir delil dosyasını da sundu. Başvurudan sonra basın toplantısı düzenleyen heyet, saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini ve bunun da uluslararası hukuka göre suç olduğunu dile getirdi. Mahkemenin önündeki basın toplantısına bazı mağdurların yanı sıra şehit aileleri, avukatlar ve Avrupa ülkelerinden davaya destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Açıklama yapan Arıtürk, İsrail’in işlediği suçun insanlık dışı olduğunu ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Başvurunun İsrail halkına karşı olmadığını, gemideki insanlara ateş eden askerler ve onlara emir veren komutanlarla ilgili olduğunu hatırlatan Arıtürk, "Gerçekleşen saldırı sebebiyle başları öne eğilmiş, insanlık değerlerine inanan İsraillilerin de bu başvurumuzu memnuniyetle karşılamış olduklarından eminiz. Kendisini hukuktan üstün zannedenlere karşı, kendi menfaatlerini insani değerlerin üzerine konumlandıranlara hukukun üstünlüğünü kabul ettirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni göreve çağırdık. 2. Dünya Savaşı yıllarında kendilerine uygulanan insanlık dışı cinayetler ve muamelelerden öğrendiklerini birebir bugün uygulayan zihniyet hesap vermek zorundadır" şeklinde konuştu. Suç duyurusu dilekçesini uluslararası mahkemenin başsavcına verdiklerini ve dilekçenin kabul edildiğini de aktaran Arıtürk, "Temenniniz davanın açılması ve İsrail’in suçluluğunun kabul edilmesidir. Buradan çıkacak olumlu sonuç acımızı hafifletecektir" değerlendirmesinde bulundu. -FURKAN DOĞAN'IN BABASI- Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan ise saldırının uluslararası alanda cezasız kalmaması için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu olaya sebep olan herkesin cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Oğlumu katledenlerin hesap vermesi lazım. Buradan çıkacak sonuç acımızı bitirmez ama hafifletir. Oğlum şehit oldu, gönlümüz rahat ama sorumlularda hesap vermeli" dedi. ABD’nin, vatandaşı Furkan’ın olayına dönük kayıtsızlığını eleştiren Doğan, bu ülkede de hukuki anlamda bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.