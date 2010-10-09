-MAVİ MARMARA BASKINI LAHEY'E TAŞINACAK İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ile bazı mağdurlar, İsrail'in Mavi Marmara gemisine yönelik baskınının Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinde görülmesi için başvuracak. İHH'den yapılan açıklamada, Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail baskınını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak olan İHH'nın, avukat ve mağdurlardan oluşan bir ekiple birlikte mahkemenin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine gideceği bildirildi. Açıklamada, mahkemeye 14 Ekimde başvuru dilekçesi verdikten sonra mahkeme binası önünde bir basın toplantısı düzenleyecek olan gruba, insan hakları kuruluşları ve aktivistlerin de destekte bulunacakları kaydedildi. Diğer ülkelerdeki mağdurların da İsrail'in yargılanması için mahkemeye başvuracakları ifade edilen açıklamada, böylelikle Birleşmiş Millerler soruşturmasının yanı sıra insanlığa karşı işlenen savaş suçlarını işleyen Uluslararası Ceza Mahkemesinde de İsrail'in yargılanmasının sağlanacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Oruç, uluslararası sularda, uluslararası mahiyetteki bir olay neticesinde işlendiği sabit olan savaş suçlarının, uluslararası mahkemeler önünde yargılanmadıkça yaptırımsız kalacağını kaydetti. Oruç, bu davanın görüşülmesinin kabul etmesini ve İsrail'i yargılamasını beklediklerini bildirdi.