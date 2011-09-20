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Dünya

''Mavi Kart''ta sorun kalkacak BERLİN (A.A)

20 Eylül 2011 19:38

-''Mavi Kart''ta sorun kalkacak BERLİN (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Almanya ziyareti çerçevesinde Berlin'de temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mavi Kart ile ilgili ciddi bir adım attıklarını ve bundan böyle bu kartla ilgili olarak yaşanan sorunların tümüyle ortadan kaldırılacağını söyledi. Bozdağ, bugün başkent Berlin'deki Türkevi'nde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıdan sonra Türk gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, ''Mavi Kart'la ilgili ciddi bir adımı ortaya atıyoruz. Çifte vatandaşlık nedeniyle yaşanan sorunları Türkiye açısından tamamen ortadan kaldıracak bir adımdır. Zaten Mavi Kart uygulaması var, ama uygulaması bir takım sorunlara yol açıyordu. Şimdi bu sorunları tamamen ortadan kaldıran bir adımı atıyoruz, bu Mavi Kart sahibi olan insanlarımız, Türkiye'de vatandaş ne haklara sahipse, ne yapıyorsa o haklara sahip olabilecek, onları yapabilecek, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklar'' dedi.

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