Mavi Hat: 7 kişiye daha dava açıldı

Botaş'taki yolsuzluk iddiaları üzerine düzenlenen "Mavi Hat operasyonu" kapsamında, bazı işadamları ve kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu 7 kişiye daha dava açıldı.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Niyazi Tekyar Esenbil ve Hakan Erzurumluoğlu ile sanık avukatları katıldı. Sanık Esenbil, savunmasında, BOTAŞ Mühendislik ve Sözleşmeler Dairesi Başkan Yardımcılığı'na 2006'da vekalet ettiğini bildirdi.

"Nazilli-İzmir" olarak tanımlanan ihalenin komisyonuna 3. toplantıdanitibaren katıldığını anlatan Esenbil, 9 Haziran 2006'da, komisyonun, ihalenin sonuçlandırılmasını yönetim kuruluna bırakma kararı aldığını kaydetti.



Esenbil, "komisyon başkanı" sıfatıyla imzaladığı kararın, yönetim kuruluna sunulmak üzere gönderildiğini ifade etti.Kanunlara ve mevzuata uygun biçimde görevini yerine getirdiğini dile getiren Esenbil, herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını, ihalelere de fesat karıştırmadığını söyledi.



"Tuz Gölü müşavirlik" ihalesine fesat karıştırdığı ve suç örgütüne üye olduğu iddia edilen sanık Erzurumluoğlu ise bir doğalgaz şirketinin 5 ortağından biri olduğunu belirtti. Var olduğu ileri sürülen suç örgütünden "kimseyi tanımadığını, hiçkimseyle telefonda bile konuşmadığını" kaydeden Erzurumluoğlu, "Tuz Gölü müşavirlik" ihalesinin hiçbir aşamasında görev almadığını söyledi.

İhaleyle şirketin diğer ortaklarından ikisinin ilgilendiğini anlatan Erzurumluoğlu, aynı dönemde kendisinin, bir başka ortağıyla, birçok ilde doğalgaz dönüşüm işleriyle ilgilendiğini ifade etti. Erzurumluoğlu, suçlamaları reddetti.



Savcıdan birleştirme talebi



Cumhuriyet Savcısı, savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınmasını ve dosyanın, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle yine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Mavi Hat" davasıyla birleştirilmesini talep etti.



Esenbil ve Erzurumluoğlu'nun avukatları ise müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi. Mahkeme Heyeti, savunması alınmayan sanıkların savunmalarının alınmasına, Esenbil ve Erzurumluoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına ve birleştirme talebinin, dosyadaki eksiklikler giderildikten sonra değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Esenbil ve Erzurumluoğlu ile birlikte İbrahim Yalçın Çevikel, Ali Vedat İrdelp, Yalçın Selçuk, Atıf Akçıl ve Gürsel Karakuş'un "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.



