Mavi Göl'de sonbahar güzelliği

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı\'ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlamaya devam ediyor. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çeken tabiat parkı ve Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip gölde özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Halk arasında \'Sodalı Göl\' diye de adlandırılan Mavi Göl\'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alıyor. 3 gölden oluşan bölge sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mavi Göl’ü görmeye gelen ziyaretçiler turkuaz rengi ile oluşan doğal güzelliğe hayran kaldıklarını anlattı.

Sercan Genç, \"Mavi Göl’e ilk defa geliyorum. Harika görünüyor, yeni yapılan düzenlemeler de harika olmuş. Önceden buraya inmek zor oluyordu. Seyir terası ve yürüyüş yolları yapılıyor, böylelikle gelmemiz daha kolay oluyor. Burası çok güzel, doğa harikası. Gölün renginin neden mavi olduğunu bilmiyorum, ama araştıracağım\" dedi.

Ahmet Fatsa da \"Buraya arkadaşlarımla gezmeye geldim. Göl hoşumuza gitti. Geçen sene buraya çok fazla ziyaret olmuştu, araba çekmeye yer bulamıyorduk. Maden suyu olduğundan dolayı burası mavi akıyor diye biliyorum\" ifadelerini kullandı.



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