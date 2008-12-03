'Mavi' formayı özlüyorum



Juventus'un dünyaca ünlü Fransız golcüsü David Trezeguet, veda ettiği milli formayı çok özlediğini söyledi. Milli Takım'a çağrılırsa bunu değerlendirebileceğini belirten Trezeguet, ''2010 Dünya Kupası benim için bir hedef olabilir'' diye kouştu.





Juventus'un Fransız forveti David Trezeguet, 5 ay önce bıraktığı Fransa Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.



Fransa'dan L'Equipe gazetesine konuşan Trezeguet, Temmuz ayında bıraktığı Fransa Milli Takımı'ndan aslında ayrılmayı istemediğini belirterek, ''Şimdi düşünüyorum da 2010 Dünya Kupası benim için bir hedef olabilir. Maviler'i özlüyorum'' diye konuştu.



Milli takımda yeniden oynamak için herhangi bir şartı olmadığını ifade eden Juventuslu futbolcu, teknik direktör Raymond Domenech, ''Trezeguet bu takıma katkı sağlayabilir'' diyecek olursa, bunu değerlendireceğini söyledi.



Yeni antrenör Alain Boghossian'ın, Ağustos ayında kendisini telefonla aradığını iddia eden Trezeguet, ''Boghossian, Karim Benzema ve benim iyi bir ikili olacağımızı söyledi'' dedi.



Öte yandan Eylül ayında iki dizinden de ameliyat olan Trezeguet, Şubat ayında sahalara döneceğini kaydetti.

