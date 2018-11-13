'Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edilen liseli Ahmet, intihar etti

16 yaşındaki Ahmet Kağan G. , tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Kağan G.'nin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı öne sürüldü.



Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra Trabzon'daki evlerinin bahçesine çıktı ve evden aldığı tabancayla intihar etti.

Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.

Bilgisayara el kondu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Kağan G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu.



Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G.'nin bugün toprağa verileceği belirtildi.

(DHA)