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'Mavi Balina' oyunu Bursa'da can aldı (2)

'OĞLUM MAVİ BALİNA OYUNU YÜZÜNDEN İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU' Bursa'da iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra halı sahada kendini asarak yaşamını yitiren arkadaşı Ahmet P

22 Şubat 2018 01:16

\'OĞLUM MAVİ BALİNA OYUNU YÜZÜNDEN İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU\'
Bursa\'da iddiaya göre \'Mavi Balina\' oyunu oynadıktan sonra halı sahada kendini asarak yaşamını yitiren arkadaşı Ahmet P.\'nin ölümüne tanık olan Batuhan K.\'nın da olayın etkisiyle geçirdiği sinir krizi sonucu kendisini bir TIR\'ın önüne attığı ortaya çıktı. Batuhan K.\'nın TIR sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan hafif yaralı kurtulduğu belirtildi. Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören Batuhan K.\'nın annesi andığı Mücahide K., sosyal paylaşım sitesinde oğlunun da \'Mavi Balina\' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu belirtti. Mücahide K., anne ve babaları uyarmak amacıyla Twitter\'dan yaptığı ve altında oğlu Batuhan K.\'nın hastanede yatarken çekilmiş fotoğrafı bulunan paylaşımında, \"Anne babalar lütfen çocuklarınızı kontrol edin oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihar girişiminde bulundu ve bu halde\" ifadesini yazdı. 
Bu arada Batuhan K.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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