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''MAVİ BALİNA

01 Kasım 2010 16:58

-''MAVİ BALİNA-2010 FİİLİ DENİZ DAVET TATBİKATI'' BAŞLADI  ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Mavi Balina-2010 Fiili Deniz Davet Tatbikatının başladığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayan tatbikat, 11 Kasıma kadar sürecek. Denizaltı, su üstü gemileri ve deniz hava unsurlarının katılacağı tatbikatta denizaltı savunma harbi ve denizaltı harbi eğitimleri yapılacak. Tatbikata Türkiye'den 3 fırkateyn, 2 korvet, 5 denizaltı, 1 akaryakıt gemisi, 1 deniz karakol uçağı, 3 helikopter ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile Hollanda, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer fırkateyn ile İspanya'dan bir akaryakıt gemisinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları katılıyor.

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