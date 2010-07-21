-MAVİ AKIMDAN GAZ SEVKİYATI ARTTIRILDI ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Gazprom, Türk tarafının isteği uyarınca bugün, Mavi Akım hattından Türkiye'ye olan gaz sevkıyatını günlük 14 milyon metreküpten 22 milyon metreküpe çıkardı. Gaz akışı, yarın 32 milyon metreküpe çıkarılacak. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz sevkıyatının yapıldığı boru hattında yaşanan patlamanın ardından BOTAŞ, Gazprom'dan, hasarın tamamen giderileceği zamana dek Mavi Akım hattından Rus doğalgazı sevkıyatının artırılmasını talep etti. Gazprom, bugün Türk tarafının isteği uyarınca, Türkiye'ye olan gaz sevkıyatını günlük 14 milyon metreküpten 22 milyon metreküpe çıkardı. Botaş'ın 22 Temmuz günü (yarın) bu hattan alacağı gaz miktarı 32 milyon metreküpe ulaşacak. BOTAŞ'ın bundan önce de günlük azami yükümlülüğün üzerinde gaz tedariki talebinde bulunduğu, Gazprom'un da teknik şartlar elverdiği ölçüde Türk tarafının bu isteklerine her zaman yanıt vererek, tedarik edilen doğalgaz hacmini artırma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda Rus doğalgazının ikinci büyük alıcısı durumunda olduğu hatırlatıldı. Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz sevkinin 20 yıl kadar önce başladığı, 2009 yılında Türkiye'ye 19,98 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildiği kaydedildi. Ağrı-Doğubeyazıt'ta, Doğu Anadolu Doğalgaz İletim Hattı'nda dün gece meydana gelen patlama sonucu bölgede doğalgaz akışı kesilmişti.