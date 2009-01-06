Mavi Akım’dan alınan gaz 48 milyon m³'e çıktı

Türkiye’ye Ukrayna üzerinden gelen Rus doğalgazının tamamen kesilmesiyle Mavi Akım’dan alınan gaz miktarı 48 milyon metreküpe çıkarıldı.



Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği gazı kesmesiyle başlayan kriz Türkiye’yi de etkiliyor. Enerji Bakanı Hilmi Güler, bu sabah erken saatlerde Rusya’nın Ukrayna üzerinden gelen Batı hattından alınan gazın tamamen kesildiğini, Mavi Akım’dan çekişin ise artırıldığını söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, “Bu sabah batı hattından alınan gaz tamamen kesildi. Önce 32 milyon metreküpe düşürüleceği, ardından da 17 milyon metreküpe düşürüleceği iletildi. Ardından da tamamen kesildi” dedi.



Rusya’dan Mavi Akım üzerinden alınan gaz miktarının da günlük 40 milyon metreküpten 48 milyon metreküpe çıkarıldığını kaydeden Güler, “Şu anda önlemleri alıyoruz. Alacağımız başka önlemler de var. Doğalgazda yeraltı deposu ve LNG kaynaklarını kullanmaya başladık. Santrallerde ikincil kaynakları kullanıyoruz” şeklinde konuştu.



İran gazında sorun yok



Güler, konuyu Rus enerji şirketi Gazprom ile görüşeceğini ve Ukrayna Büyükelçisi’ni konuyu değerlendirmek üzere çağırdığını bildirdi. İran’dan alınan gazın günlük 18 milyon metreküp düzeyinde bulunduğunu ifade eden Güler, “İran’dan gaz akışında bir sorun yok” dedi.



İran Büyükelçiliği, Rusya’dan oluşan gaz açığını kapatmak için Türkiye’ye gaz arzını artırabileceklerini açıkladı. Türkiye, İran’dan günde 15 milyon metreküp gaz alıyor.



Erdoğan: Kısa sürede sorunu çözeriz



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda doğalgazda kesinti noktasında sıkıntı olduğunu belirterek, “Ama ülkemizdeki doğalgaz kullanımıyla alakalı olarak herhangi bir sıkıntı yok” dedi.



Partisinin grup toplantısı için TBMM’ye gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, tedbirleri aldıklarını ve bu tedbirler çerçevesinde aynen doğalgaz vermeye devam edeceklerini belirterek, “Arkadaşlarımız, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan ile görüşmelerini devam ettiriyorlar. Sanıyorum, kısa sürede bunu çözeriz” diye konuştu.



Önce Bulgaristan açıkladı



Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna üzerinden Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Makedonya’ya Rus doğalgazı sevkıyatının kesildiğini duyurmuştu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu sabah 03.30 itibariyle Bulgaristan’a ve Bulgaristan üzerinden Türkiye, Yunanistan ve Makedonya’ya doğalgaz sevkıyatı kesilmiştir. Şu anda kriz durumundayız” denilmişti.



38 milyon metreküp gaz geliyordu



Türkiye doğalgazının yüzde 65’ten fazlasını Rusya’dan alıyor. Rusya’dan Türkiye’ye gaz akışı sağlayan iki hat bulunuyor. Bunlar Batı Hattı ve Mavi Akım.



Türkiye Ukrayna’dan geçen doğalgaz hattı üzerinden günde 40 milyon metreküp doğalgaz alıyor. Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı doğalgaz anlaşmazlığı sonrasında Türkiye’ye gelen gazda dün yaklaşık 2 milyon metreküplük bir eksilme olmuştu. Batı Hattı sırasıyla Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan geçerek Türkiye’ye ulaşıyor. Bu hattan gaz akışı tamamen durmuş durumda.



Mavi Akım’ın kapasitesi artırıldı



Türkiye, Karadeniz’den geçen Mavi Akım hattıyla da Rusya’dan günde 35 milyon metreküp doğalgaz alıyordu. Batı Hattı’ndaki azalma sonrasında bu hattan gelen gaz miktarı dün 6 milyon metreküp artırılmıştı. Güler’in açıklamasına göre, bu hatta bugün 7 milyon metreküplük daha artırım oldu.



Kritik görüşme 8 Ocak’ta



Ukrayna’nın petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Oleh Dubina, Rus Gazprom ile eski borçları ve bu yılki gaz fiyatı konusundaki görüşmelerine 8 Ocak’ta yeniden başlayacağını söyledi.



Naftogaz, Rus Gazprom’un Avrupalı müşterilerine Ukrayna üzerinden gönderdiği gazı üçte iki oranında azalttığını açıklamıştı.



Rusya, ödenmeyen borçlar ve doğalgaz fiyatlarının zamlandığı yeni kontrat gerekçesiyle, yılın ilk gününde Ukrayna’ya doğalgaz vermeyi kesmişti.

