Maurizio Sarri: Yeter, yeter, yeter

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri sonunda patladı. Bir gazeteci, takımın yıldız isimlerinden Willian'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığını hatırlattı; İtalyan teknik adam, "Yeter, yeter, yeter" diyerek bu sorudan artık sıkıldığını dile getirdi.

İsmi Barcelona ile anılan William'ın durumu Chelsea menajeri Maurizio Sarri'yi sonunda isyan ettirdi. 30 yaşındaki oyuncunun da bir gol attığı ve Chelsea'nin, Newcastle United'ı 2-1 yendiği maç sonrası İtalyan teknik adama Brezilyalı'nın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı hatırlatıldı.

"Yeter, yeter, yeter. Willian'ın kontratıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum; ne yanıt vereceğimi de bilmiyorum" diyen Sarri, "Belki de sözleşmesinin bitmesine 12 yıl vardır. Detaylarla ilgili bilgim yok. Bilmediğim bir konuda beni konuşturmak istiyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Willian'ın takımda kalacağını düşündüğünü kaydeden İtalyan çalıştırıcı, "Pedro gibi çok önemli bir oyuncumuz. Callum gerçekten önemli bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Eden gibi bir golcünün yanısıra, kanat oyuncularına da ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.