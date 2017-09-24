Mauricio Isla: Her oyuncunun hayali böyle bir atmosferde oynamaktır

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta başarılı bir performans sergileyen Mauricio Isla, maç sonu, "Her oyuncunun hayali böyle bir atmosferde oynamaktır" diye konuştu.

Türkiye'deki atmosferi bildiğini söyleyen Şilili futbolcu, rakipleri Beşiktaş'ın hücumcularından övgüyle bahsetti.

Isla'nın maç sonu konuşması şöyle oldu:

"Türkiye'ye geldiğim ilk andan beri bu atmosferi yaşattılar bana. Derbideki atmosferi tahmin ediyordum. Burada taraftarın nasıl olduğunu gayet iyi biliyordum.

Bu akşam da bir derbi maç oynadık. Daha da harika bir atmosfer oluşturdu taraftarlar. Her oyuncunun hayali böyle bir atmosferde oynamaktır.

Böyle karşılaşmalarda herkes konsantrasyonunu çok daha üst düzeyde tutar. Yüzde 100'ünü vermeye çalışır herkes. Böyle önemli maçlarda iki katı performans vermelisiniz. Beşiktaş çok kuvvetli ve üst düzey oyunculardan kurulu bir takım. Babel ve Quaresma gibi isimleri vardı, konsantrasyonumu en üst düzeyde tutmaya çalıştım."