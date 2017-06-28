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Dünya
Deutsche Welle

Mattis: Şam Trump'ın uyarısını ciddiye aldı

ABD Başkanı Trump’ın pazartesi Suriye rejimine yaptığı kimyasal silah uyarısının Suriye Devlet Başkanı Esad tarafından “ciddiye” alındığını söyleyen ABD Savunma Bakanı Mattis, saldırının gerçekleşmediğini söyledi.

28 Haziran 2017 20:45

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye rejiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımıyla ilgili uyarısını dikkate aldığını söyledi.

NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e giderken uçakta gazetecilere açıklama yapan Mattis, "Öyle görünüyor ki uyarıyı ciddiye aldılar” dedi.

Mattis, “Başkanın kimyasal saldırı hazırlıkları hakkında konuşması böyle bir eylemi ne kadar ciddiye aldığımızı gösterdiğini düşünüyorum. Başkan Trump, Suriye rejimini böyle bir eylemden vazgeçirmek istiyordu” dedi.

Beyaz Saray'ın 26 Haziran günü yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğuna inandığı belirtilmişti.

Washington, Suriye rejiminin 4 Nisan'daki gibi bir kimyasal saldırı düzenlemesi halinde Esad'ın ve ordusunun "ağır bir bedel" ödeyeceği uyarısında bulunmuştu.

4 Nisan'da Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda 30'u çocuk olmak üzere 87 kişi hayatını kaybetmişti. ABD ordusu, saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutarak hükümete ait Şayrat hava üssünü bombalamıştı. Esad ise saldırı iddiasını yalanlamıştı.

Başkan Trump'ın pazartesi günü yaptığı açıklamanın nasıl ciddiye alındığını bildiği sorulduğunda Mattis, "Saldırı düzenlemediler” diyerek cevap verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/DÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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