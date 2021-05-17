"Matthew McConaughey, Texas valiliği için siyasi çevrelerle konuşmaya başladı"

ABD'li oyuncu Matthew McConaughey'in Texas valiliğine aday olmak için eyaletin etkili siyasi çevresiyle telefon görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Politico'da yer alan habere göre, Texas doğumlu ve şu anda da Austin kentinde yaşayan oyuncu Matthew McConaughey'in valiliğe aday olmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiği belirtildi. McConaughey, mart ayında katıldığı bir podcast yayınında bu düşüncesini dile getirmişti.

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Stratejist Brendan Steinhauser, McConaughey'in Texas siyasi çevrelerine çeşitli aramalar yaparak adaylığı değerlendirdiğini söyledi. Steinhauser "İnsanların kendisini çok ciddiye almamasına şaşırdım" dedi.

Texas'ın Cumhuriyetçi Partili Valisi Greg Abbott'un gelecek yıl da üçüncü dönemi için aday olması bekleniyor.

McConaughey'in Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı yoksa bağımsız aday olarak mı seçime gireceği bilinmiyor.