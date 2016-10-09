Matthew Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 900'ü aştı!

Haiti'de Matthew Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülenlerin sayısı 900'ü aştı.

Saatte 230 kilometreye kadar hıza ulaşan ve çok şiddetli yağmurlara neden olan kasırga, ülkenin güney bölümünde çok büyük yıkıma neden oldu.

Haiti hükümeti, on binlerce evin yıkıldığını ve 350 bin kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Ülkede şimdi olası bir kolera salgını ve gıda sıkıntısından endişe ediliyor.

Haiti'de yaşamını yitirenler nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Haiti'den ABD'nin güney doğusuna doğru ilerleyen kasırga nedeniyle ABD'de de 10 kişi öldü.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu Bölgesel Koordinatörü Stephane Rolland, Haiti'ye uluslararası yardımın ulaşmaya başladığını söyledi.

Ancak alt yapı sorunları ve yerleşimin az olduğu yerlere ulaşım zorluğu nedeniyle yardımların ulaştırılmasında birçok sorunla karşılaşıyor.

Resmi açıklamalara göre kasırgada en az 336 kişi öldü ancak yetkililer bu rakamın sadece ulaşılabilen köylerdeki teyit edilen ölümlerin rakamı olduğunu belirtiyor.

Haiti Sivil Savunma Müdürlüğü rakamın yükseleceğini söylüyor.

Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri Cuma günü BBC'ye, ölü sayısının 877 olduğunu söylemişti.