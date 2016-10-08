Matthew Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 800'ü geçti

Matthew Kasırgası, Haiti'de 800'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Kasırga ABD'nin Florida kıyılarını etkisi altına almaya başladı.

CNN'in haberine göre, bu sabah ABD kıyılarına ulaşan ölümcül kasırganın Salı günü Haiti üzerindeyken çekilen uydu görüntüsünün, kuru kafa şeklinde olduğu görüldü.

'Kuru kafa' görüntüsü ilk olarak CNN International'ın meteoroloji uzmanı Stu Ostro tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Birçok uluslararası yayın organında manşetlere taşınan bu korkunç görüntü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kızılötesi kamera lensi kullanılarak oluşturulan görüntü, kasırga Haiti üzerinden geçerken çekildi.

NASA'nın atmosfer bilimcisi Paul Meyer, uydu görüntüsündeki "dişlerin" soğuk konvektif bulutlar olduğunu söyledi.

ABD'ye ulaştı

Karayip Denizi boyunca ilerlerken saatte 230 kilometreye çıkan hızla vurduğu Haiti'de 800'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga, bugün ulaştığı ABD kıyılarından Florida'yı şiddetli yağmur ve fırtınayla etkisi altına aldı.

Kasırga ABD'nin Florida kıyılarına yaklaşırken, şiddeti 4'üncü kategoriden 3'üncü kategoriye indirildi.

Reuters'ın haberine göre, kasırga, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarlarla bu sabahın erken saatlerinden itibaren Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurmaya başladı.

140 bini aşkın ev elektiriksiz kaldı

Florida Valisi Rick Scott, 140 binden fazla eve elektrik verilemediği söyledi.

Matthew kasırgasının ABD'de en büyük hasarı nerede vereceği henüz kestirilemedi. Ancak Ulusal Kasırga Merkezi etkisinin, Florida'nın Atlantik kıyısı boyunca kuzeydeki Georgia ve Güney

Carolina eyaletlerine kadar uzanabileceğini bildirdi.

ABD'de dün Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde olağanüstü hâl ilan edilmişti.

Kasırga uzmanı Jeff Masters, eğer kasırga Florida kıyısında yatışmazsa, Florida'dan Atlantik Okyanusu'na uzanan Cape Caneveral'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nin ve yakınındaki üslerin risk altında olduğunu duyurdu.