T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Matrix' gerçek oluyor

ABD Savunma Bakanlığı siber savaş tatbikatı yapmak için 'Matrix' filmindekine benzer bir simulasyon geliştiriyor.

15 Ocak 2010 02:00

T24- ABD Milli Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Prjoleri Ajansı (DARPA) siber askerlerin olası siber savaşlara karşı alıştırma yapabileceği gelişmiş bir simulasyon projesine başladı.

Simulasyonda insan gibi davranmaya programlanmış bilgisayar programları yeni nesil siber savaş silahlarını ve taktiklerini test edecekler.

Ulusal Siber Alan (NCR) adı verilen simulasyonda yazılan bilgisayar programlarının insan davranışlarını ve zayıflıklarını birebir taklit edebilmesi bekleniyor. Bu şekilde yazılan program, ulusal siber savunma adı altında hem saldırı hemde savunma amacıyla kullanılabilecek.

Oluşturulan simulasyonda normal hayatlarını sürdüren insanları taklit eden programlar ve onları rahatsız eden veya kurtarmaya çalışan savaşçı programlar bulunacak.

'Ajan Smith'ler geliyor

Bu durum 1999 yılında çekilen ‘Matrix’ filmini oldukça andırıyor. Simulasyonda yer alan savaşçılar ise ‘Ajan Smith’ olarak adlandırılabilir.

Gelişmeyi daha heyecan verici kılan olay ise NCR adı verilen simulasyonun internet veritabanıyla sürekli güncellenecek olması. Böylelikle savunma dosyalarına sızabilecek ve 3. Dünya savaşına neden olabilecek saldırgan virüslerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer projenin 2. Test aşamasının tamamlandığını fakat NCR’ın tam kapasiteyle çalışması için daha zamana ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24