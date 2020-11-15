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Dünya

Matrix 4 ekibi yasaklara rağmen "film çekimi" başlığı altında parti düzenledi; Keanu Reeves de oradaydı

15 Kasım 2020 10:48

Almanya'da sağlık yetkilileri, Matrix 4 filminin çekildiği stüdyoda "film çekimi" başlığı altında oyuncu Keanu Reeves'in de katıldığı yaklaşık 200 kişilik bir parti düzenlendiğini tespit etti. Partiyi düzenleyenler Almanya'da 50 kişilik limit koyan Koronavirüs kısıtlamasını ihlâl etmiş oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya'nın Babelsberg eyaletinde 50 kişiye kadar partiler önceden alınan bir izin yoluyla gerçekleşebiliyor. Öte yandan Matrix 4'ün çekildiği film stüdyosunda çekimlerin bitişini kutlamak için gizlice 200 kişilik bir parti düzenlendiği öğrenildi.  Oyuncu Keanu Reeves'in de bulunduğu öğrenilen partinin "film çekimi" başlığı altında gerçekleştiği belirtildi.

Partiye katılan konuklardan biri Alman Bild gazetesine, "Herkese öncesinde Koronavirüs testi yapılmıştı. Maske zorunluydu ancak parti ilerledikçe kimse buna uymadı" dedi. 

Matrix 4'ün çekimleri Mart ayında Koronavirüs nedeniyle durdurulmuş, Ağustos ayında Berlin'de yeniden başlamıştı. Filmin Aralık 2021'de çıkması bekleniyor. 

 

 

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