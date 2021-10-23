Matrah düzenlemesiyle yüzde 50'lik dilime dahil olan birçok araç yüzde 80'lik vergiye girecek, fiyatlar 50 bin lira artacak

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen yazarı Mete Tansu, dövizdeki dalgalanmayla beraber, otomobillerde zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Otomotiv sektörü pandemi, çip, yükselen hammadde ve lojistik fiyatlarıyla uğraşırken, bir süredir unuttuğumuz döviz kuru kabusu geri döndü. Kurdaki son dalgalanmayla otomobile zam kaçınılmaz oldu. Markalar liste fiyatlarını yenilemeye başladı, bazıları artışları Kasım’da yapacak. Otomobillerin yüzde 3 ile 8 arasında zamlanması bekleniyor. Fabrika çıkış fiyatında yapılan zamlar, domino etkisi yaratacak. Matrah düzenlemesiyle yüzde 50’lik ÖTV dilimine dahil olan birçok araç, yeniden yüzde 80’lik vergiye girecek. Fiyatlar bir anda 50-60 bin lira artacak." diye yazdı.

Yetkili satıcılarda sınırlı sayıda araç kaldığına işaret eden Tansu, "İstedikleri modeli 3-5 ay beklemek yerine buldukları modele razılar. Kapı kapı showroom dolaşıyorlar. Ekim’de stokta ne kadar araç varsa hepsinin satılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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