Matkap sesinden rahatsız olan doktor hastaneyi terk etti

Mersin Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necati Demirhan, hastaları muayene ettiği odanın üstünden gelen matkap seslerinden rahatsız olduğunu söyleyerek, muayeneyi durdurdu. Odayı terk eden doktora tepki gösteren hastalar, hastane yönetimine şikayette bulundu.

Olayla ilgili konuşan hastalardan Esmer Mertçe, "Necati Bey’e geldik. Orada matkap çalışıyormuş. Doktor rahatsız oldu. 'Yok ben dışarı çıkıyorum, hastalarım beklesin.' Böyle olur mu hiç. 'Ben rahatsız oluyorum' dedi bıraktı gitti, 'çalışamam' dedi. Şu anda muayene yapılmıyor, çekti gitti. Hastalar hepsi bekliyor, hepsi şikayetçi. Doktor ne olursa olsun mecburen vazifesini yapacak. Diğer doktorlar çalışıyor, kendisi bırakıp gitti" dedi.

‘Bu şekilde hasta bakamam’

Hasta yakınlarından Kenan Çamdere ise "Ben sabah yeğenimi getirdim Necati Bey’e. Çocuğu okuldan izin alarak getirdim, yeğenimi muayene ettireceğim, işimi gücümü bırakmışım hastaneye gelmişim. Benim sıramın önünde olan kişi içeri girdi. Ancak doktor yukarıdaki matkap sesinden rahatsız olduğunu, hastalara bakmayacağını söyledi. Biz bakması için zorlamamıza rağmen ‘Ben bu şekilde hastalara bakamam, istediğiniz yere şikayet edin’ deyip gitti. Hemşire hanıma sorduk oda dedi, 'Doktor bu şekilde çalışamaz' dedi. Aynı yerde aynı şekilde, aynı poliklinikte diğer doktorlar çalışırken kendisinin gitmesinin ne gereği vardı. Benim hastam felç geçirdi veya herhangi bir şey oldu nasıl yapacağız bu durumda. Onun için yetkililerin ilgilenmesini istiyorum. Bu şekilde hastalar bırakılıp gidilemez" ifadelerini kullandı.

Tadilat bitti doktor geri geldi

Hastaların hasta haklarına şikayetiyle harekete geçen Başhekim Yardımcısı Hüseyin Geldi, hastanedeki tadilatı sonlandırarak, doktorun yeniden göreve başlamasını istedi. Bunun üzerine doktorun yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden hastaları muayene etmeye başladığı bildirildi.