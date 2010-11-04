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Dünya

MATİSSE'İN BİR HEYKELİ REKOR FİYATA SATILDI  ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 16:31

-MATİSSE'İN BİR HEYKELİ REKOR FİYATA SATILDI  ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Ünlü Fransız ressam ve heykeltıraş Matisse'in bir heykeli açık artırmada 48,8 milyon dolara satıldı. Çıplak bir kadının arkadan tasvir edildiği 1,8 metrelik bronz heykelin, Londra'daki Christie's müzayede evindeki açık artırmada, komisyon dahil 25-35 milyon dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. "Nu de dos, 4 etat" (Arka 4) adlı eserin, Matisse'in 1908-1931 yılları arasında yaptığı 4 heykellik serinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Christie's müzayede salonu, açık artırmayı Gagosian Galerisinin kazandığını bildirdi. Aynı müzayedede, İspanyol kübist ressam Juan Gris'in yağlıboya bir eserinin de 28,6 milyon dolara satıldığı bildirildi.

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