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Spor

Mathieu Valbuena'dan 1.67 yorumu: Hiçbir kafa topunu bırakmam

Fransız oyuncu, boyuyla ilgili eleştirilere ülkesinde de sık sık maruz kaldığını ve alışık olduğunu söyledi

Not: Fotoğraf çekildiği esnada oyuncunun dengesinin bozuk olması, görsel bir illüzyona sebep olmuştur.

14 Haziran 2017 12:32

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Olympique Lyon kulübünden transferi 32 yaşındaki Mathieu Valbuena, dün öğle saatlerinde bir araya geldiği sarı-lacivertli idarecileri boyuyla ilgili yaptığı yorumla güldürdü. 1.67 boyundaki orta saha, "Benim gelişimle artık havadan oynayabiliriz. Hiçbir kafa topunu bırakmam" dedi.

Vatanspor'un haberine göre, ülkesi Fransa'da da boyuyla ilgili bir çok eleştiriye maruz kalan yıldız oyuncu duruma alışık olduğunu söyledi. Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirten Valbuena, "Kadıköy’de taraftara hayran kaldığımı söylemeden edemem. Stattaki heyecanı ve coşkuyu görmek, ilk maçımıza çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

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