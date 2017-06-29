Mathieu Valbuena: Lider oyuncu olabilirim ama her maçı kazandıramam

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Lyon takımından transfer ettiği 32 yaşındaki Mathieu Valbuena, Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Kendisine yöneltilen 'lider oyuncu' yakıştırmalarını kabul eden oyuncu, "Lider oyuncu olabilirim elbette ancak her maçı kazandıramam" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı daha önceden tanıdığını söyleyen Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerin kendisine olan ilgisine teşekkür etti.

32 yaşındaki Fransız orta sahanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe’ye teşekkür ediyorum. Burada olan tüm yöneticilerimize, transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlk günden bu yana çok iyi karşılandım. Burada olmak çok büyük bir gurur. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Buraya imza için geldiğimde tesisleri de inceleme fırsatı buldum. Fenerbahçe’nin büyük bir kulüpten daha ötesi olduğunu anladım. Bu kulübün kupalar kazanması ve şampiyon olması için elimden geleni yapacağım.



"Aykut Kocaman'ı önceden tanıyordum"

"Hocamızla görüşme fırsatı bulduk. Aslında hocamızı daha önceden de tanıyordum. Marsilya’da oynarken Fenerbahçe’ye karşı oynamıştım. Aykut Kocaman’ın iyi bir hoca olduğunu da biliyordum. İlgi çekici bir projeyle karşı karşıya kaldım. Sol tarafta da iyi oynadığımı düşünüyorum. Hangi pozisyonda oynayacağımızı hocamızla konuşmadık. Takım iyiliği için, hocamız nerede uygun görürse ben görevimi yapmaya hazırım. Hazırlık dönemi boyunca konuşmalarımız olacaktır"

"Futbolun kilit noktası aklınızı kullanmak"

"Futbolda bugün en önemli nokta aklınızı kullanmak. Dünyada her yerde iyi oyuncular var. Farkı yaratan mental ve kafa yapınızdır. Hayatımın tamamını burada anlatmak istemiyorum. Ama zor günler de geçirdim. Hiçbir zaman profesyonel futbolcu olamayacağımı düşünmedim. Yüksek seviyelere ulaşabileceğime inandım. Zor dönemler oldu ama kararlılığımı kaybetmedim. Bu işe de yaradı. Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirebilmek için her şey mümkün. Sadece konuşmak olmaz. Sahada da üstümüze düşeni en iyi şekilde yapmamız gerekiyor"

"Lider oyuncu olabilirim ama

tek başıma her maçı kazandıramam"

"Fenerbahçe’yi başarıya ulaştırmak sadece benimle sınırlı değil. Lider oyuncu elbette olabilirim ama her maçı kazandıramam. Önemli olan takım olmamızdır. Bireysel olarak bir hiçiz. Bir bütün olarak buna odaklanmamız gerekiyor. Takım olursak bireysel anlamda da iyi noktaya gelebiliriz. Kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Antrenmanlarda iyi hazırlanmalıyız. Fenerbahçe geçen sezon zorluklar yaşadı. Bundan çıkmanın yolu birlikte hareket etmektir. En önemlisi kararlı olmamız ve kendimize güvenmemizdir. Eğer futbolda kararlılığı sağlarsak çok iyi şeyler yapabiliriz"