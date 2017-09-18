Mathieu Valbuena: Futbola öyle bir tutkum var ki; 33 yaşında olmama rağmen genç hissediyorum

Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyette attığı iki golün yanı sıra genel performansıyla da beğenileri toplayan Mathieu Valbuena, karşılaşma sonrası, "Futbola öyle bir tutkum var ki; 33 yaşında olmama rağmen genç hissediyorum" diye konuştu.

Takım olmanın önemine vurgu yapan Fransız yıldız, takım halinde adaptasyon sürecini atlatmaya başladıklarını ve daha da iyiye gideceklerini söyledi.

Mathieu Valbuena, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"En önemlisi takımdır. Bunu her zaman söylerim. Takım halinde alacağımız galibiyet bizim için önemliydi. Sezona zorlu bir başlangıç yaptık. Performans olarak olmasa da aldığımız sonuçlar kötüydü.

Geçen hafta kendi sahamızda kaybettik. Bu maçı kazanmamız önemliydi. Takımın galip gelmesi önemli olan ve bu akşam takım halinde çok güzel bir galibiyet aldık. Yetenek çok önemli ancak sadece yetenek yetmiyor. Kafa olarak herkesin diri olmasına ihtiyacımız var.

"Futbol oynarken çok keyif alıyorum"

Ben futbolu çok seviyorum. 33 yaşındayım ama futbola tutkum öyle düzeyde ki kendimi çok genç hissediyorum. Vücudumu da genç hissediyorum. Kafa olarak da gencim. Futbol oynarken çok keyif alıyorum. Maçları kazandığımızda daha da fazla seviyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum, bu herkes için de geçerlidir.

İşler iyi gittiğinde bireysel olarak ben de iyiye gideceğim. Benim takıma ihtiyacım var. Takım iyi oynarsa ben de iyi oynarım. Bu lige çabuk adapte olduğum ve takımıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Takım halinde daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Böyle galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyorum."