Mathieu Valbuena: Çok fazla hata yapıyoruz

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada günün başarılı isimlerinden Mathieu Valbuena, Vardar mağlubiyetini de Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte değerlendirerek "Çok fazla hata yapıyoruz" diye konuştu.

Çok yüksek tempoda oynadıklarını ve perşembe günü de Vardar'la 2-0'ın rövanş karşılaşmasına çıkacaklarının altını çizen Fransız yıldız, Makedon ekip karşısında taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

32 yaşındaki Fransız hücumcu, maç sonu şunları kaydetti:

Çok üzgünüz gerçekten. Vardar mağlubiyetinin ardından ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçta mutlak galibiyetle ayrılmak istiyorduk. İlk yarıda toparladık, son düdüğe kadar da mücadelemizi sürdürdük ancak yetmedi.

Çok hata yapıyoruz aslında ama bu hatalar takımın hatası. Tek kişiyi veya birkaç kişiyi işaret etmek doğru değil. Bir sorumluluk varsa bu hepimizindir. Gol atarken nasıl hep beraber atıyorsak, yerken de aynı şekilde oluyor.

"Hataları hep birlikte yapıyoruz; yeni bir ekibiz"

Düzeltmemiz gereken bazı küçük hatalar var. Bunları mutlaka düzeltmemiz lazım ancak bunları hep birlikte yapıyoruz. Çok fazla yeni oyunculardan kurulu bir takımız, ezbere, otomatik yapmamız gereken şeyleri henüz oturtamadık.

Zor bir skorla döndük Vardar'dan. Çok efor sarf eden bir takımız. Bu akşam da öyleydi. 3 gün içerisinde toparlanıp önümüze bakmak mecburiyetindeyiz. Makinenin çalışmasını sürdürmek durumundayız.

Taraftarların beklentisi çok yüksek, biliyorum. İlk günden beri söylüyorum. Şu anda bu beklentilere cevap veremiyoruz, kazanamıyoruz ama kaybetmiyoruz da. Perşembe günü taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın zirvesinde olmayı hak ediyor.