Mathieu Valbuena "1 puan çok fena bir puan değil bence"

Nabil Dirar \"Pişmanlık dolu bir akşam\"

İSTANBUL-(DHA) Fenerbahçe\'nin yıldız oyuncularından Mathieu Valbuena ve Nabi Dirar derbi maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular. Oyunun yapılan faullerden dolayı çok durduğunu ve iyi bir maç olmadığını belirten Valbuena \"Çekişmeli br karşılaşma oldu, tansiyonu yüksek bir maçtı. Çok fazla faulün oldu, maç çok fazla durduğu bir mücadeleydi. Çok iyi bir maç olmadı açıkçası. 1 puan çok fena bir puan değil bence. İyi bir takım ruhu gösterdik. Rakip kaleye istediğimiz kadar tehlikeli olamadık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize zorluk çıkarablirirdik, 3 puan alabilirdik.\" diye konuştu.

Nabil Dirar ise \"Kötü başladık ama daha sonra döndük. Rakibimiz 8 puanın verdiği özgüvenle çıktı. Biz de kazanmak için gelmiştik. İyi bir maç çıkardık, özellikle defansif anlamda. Goller de bulabilirdik, rakip 10 kişi kaldı bu yüzden pişmanlık dolu bir akşam. Daha iyisini yapabilirdim. İlk derbi maçımı oynadım, kendi performansımdan mutluyum\" ifadelerini kullandı.