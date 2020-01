Matematik öğretmeni, kız öğrencileri tacizden tutuklandı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde, matematik öğretmeni H.E. (28), 7\'nci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğa elle ve sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay, velilerden birinin kızının cep telefonunda öğretmenin gönderdiği cinsel içerikli mesajları görmesiyle ortaya çıktı.

Yalvaç\'a bağlı Kumdanlı Köyü Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi S.T.\'nin (13) cep telefonunu karıştıran babası, cinsel içerikli mesajlar gördü. Kızına durumu soran baba, mesajların matematik öğretmeni H.E.\'den geldiğini, öğretmenin kendisini hem elle hem sözle taciz ettiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılığa giden baba, H.E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polisin yaptığı araştırmada, öğretmenin aynı okuldaki 7\'nci sınıf öğrencisi A.Y.\'ye (13) de aynı şekilde el ve sözlü tacizlerde bulunduğu ve bunu da uzun süredir devam ettirdiği öğrenildi. Cumartesi günü Yalvaç merkezindeki ikametinde gözaltına alınan H.E.\'nin polis merkezindeki ifadesinde suçunu itiraf ederek, \"Nefsime uydum\" dediği belirtildi. Aynı gün savcılığa sevk edilen H.E., tutuklanarak Yalvaç B Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. H.E.\'nin yaklaşık 4 ay önce bir meslektaşıyla evlendiği kaydedildi.

