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Matematik öğretmeni 10 kız öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla yargılanıyor

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, 2 yıldır cinsel sorunları olduğunu da ileri sürdü

25 Nisan 2016 14:03

Adana Merkez Çukurova ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan Z.G. (61) öğrencilerine cinsel istismardan yargılanmasına başlandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Z.G. (61) ve avukatı ile cinsel istismara uğradığı iddia edilen 2 kız öğrenci ve bazı mağdurların aileleri katıldı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçlarından toplam 220 yıla kadar hapsi istenen sanık, suçlamaları kabul etmedi. Z.G, 2 yıldır cinsel sorunları olduğunu da ileri sürdü. 

Habertürk'te yer alan habere göre, 'çocuğuna nasıl sevgi gösteriyorsa, öğrencilerine de aynı sevgiyi gösterdiğini' söyleyen Z.G, "Onlar benim evladım. Hepsini seviyorum" dedi.

Meslek hayatında geride bıraktığı 35 yılda hiçbir soruşturma geçirmediğini savunan Z.G, şunları söyledi:

"Çocuklar gelip bana sarılırdı. Ben de onları alınlarından, saçlarından öperdim. İğrenç iftiraları görünce şok oldum. Bu çocukları birileri yönlendirdiği için bunları söylüyorlar. Sınıfta taciz olsa diğer çocuklar görmez mi? Ailelerin ve çocukların söylemleri hepsi tek kalemden çıkmış gibi, aynı ifadeyi veriyorlar. Çocuklara ilkokulda yüksek not veriliyor. Ortaokulda yazılı yaptığım için 60-70 gibi notlar alıyorlar. Örneğin, bir öğrencinin babası kızının düşük not aldığını söyleyip tepki gösterdi. Bazı veliler kendilerini düşük not mağduru olarak adlandırıp beni o dersten aldırmak istiyorlardı. O sıralarda cinsel istismar olayları gündemdeydi. Bu yönde hareket edip bana kumpas kuruldu. Onlar benim evladımdır. Bir iftiraya kurban gidiyorum.”

Duruşmaya katılan iki kız öğrenciden biri ile 9 veli, sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, 8 öğrencinin dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesindeki bir ortaokulda, ailelerin çocuklarının okula gitmek istemediği şikayeti üzerine rehber öğretmenin görüştüğü 10 kız öğrenci, Z.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğununu öne sürmüş, olayın polise bildirilmesinin ardından Z.G, 3 Mart'ta tutuklanmıştı.

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