Matematik Köyü'nün kurucusu Prof. Ali Nesin MEB için matematik kitabı hazırlıyor

TÜBİTAK’ın 2011 yılında desteğini çekmesiyle gündeme gelen Matematik Köyü’nün kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) talebi üzerine “Lise-1 Matematik Kitabı” yazmaya başladı.

Her ders kitabının her öğrenciye göre olmadığını vurgulayan Nesin, “Her müfredat da her öğrenciye göre değildir. Ben belli bir kitle için kitap yazmaya karar verdim. Bu kitle de ileride bilim insanı olmak isteyen gençler. Ben onlara yazıyorum. Tabii başkaları da okuyabilir, ama sorumluluk almam. Bunu da önsözde belirteceğim” dedi.

"Hiç bu kadar zorlanmadım"

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, hayatında bir kitap yazarken hiç bu kadar zorlanmadığını belirten Prof. Nesin, “Lise 1’inci sınıflara matematik kitabı yazmaya kalkıştım. Çok zor bir şey. İçinde hangi konu ne kadar olacak, hangi seviyeye hitap edecek, anlatımı hangi seviyede olacak, hangi konu hangi konudan önce gelecek? Bir biçimde yazmaya başladım. Zamanla anladım ki tüm öğrencilere tek bir kitap yazmak öğrencilere kötülük yapmak demek. Herkes okusun diye kitap yazılmaz” diye konuştu.

"Sohbet havasında yazıyorum"

Müfredata bağlı kalmaya çalıştığını vurgulayan Nesin, “Ama kendimi de fazla sıkmıyorum. Canım istediğinde müfredat dışına çıkma hakkını kendimde görüyorum. Matematik, problem çözmeden olmaz. Ama kavramlar da önemlidir. Piyasadaki matematik kitaplarında pek cümle bulamazsınız. Ben cümle kuruyorum, paragraf paragraf açıklıyorum. Sonra arada bir matematik tarihiyle ilgili notlar yazıyorum. En önemlisi öğrenciyi araştırmaya özendirmeye çalışıyorum. Bir sohbet havasında yazıyorum” ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki yıl yetişecek"

Nesin, kitabının bir başka özelliğinin de ‘öğrenciye ve zekâsına saygı duyarak, onu çocuk yerine koymamak’ olduğunu, bu nedenle kitabının renkli olmayacağını ifade etti. Nesin, ne zaman yayımlanacağı sorusuna, “Kesin tarih vermem zor ama sanırım önümüzdeki döneme yetişir” cevabını verdi.

"En büyük sorun merkezi eğitim sistemi"

Ali Nesin, Türkiye’de öğrencilerin matematik alanındaki başarısızlığının nedenlerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Türkiye’nin iki önemli sorunu var: Birincisi, ki bence en büyük sorun, eğitimin merkezi sisteme tabi olması. Tüm öğrencilerin aynı müfredata, aynı öğretmenlere, aynı anlayışa, benzer kitaplara tabi olması. 70 milyonluk bir ülkede merkezi eğitim ancak kötü sonuç verebilir. Bu kadar çeşitli öğrenci olunca, eğitim anlayışında da çeşitlilik gerekir. İkinci sorun da öğretmen kalitesidir. Öğretmenler üniversiteden bir şey bilmeden mezun oluyorlar, sonra da kendilerini geliştirmiyorlar, çünkü kendilerini geliştirmeleri için bir neden yok. Eğitime büyük paralar akıtılıyor, ama sonuç kocaman bir sıfır.