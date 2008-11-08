'Matem değil, sadakat gerekir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Atatürk'ün çağlar ötesine uzanan engin düşünceleriyle ölümsüzleştiğini ifade ederek, "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir düşüncesinden hareketle O'nun maddi varlığının aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine dikkatlerimizi bir kez daha O'nun düşüncelerine yöneltmek için bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Orgeneral Başbuğ’un mesajı şöyle:



“Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları,

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Yüce Önderimiz Atatürk'ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 70'inci yıl dönümünde özlemle anıyoruz.



Duygusallığın ötesinde bilgi ve bilinçle özümsenmiş köklü bir sevgiyle bağlı olduğumuz Ebedi Başkomutanımız Atatürk'ün çağlar ötesine uzanan engin düşünceleriyle ölümsüzleştiğine inanıyoruz. ‘Büyük ölülere matem gerekmez fikirlerine sadakat gerekir’ düşüncesinden hareketle O'nun maddi varlığının aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine dikkatlerimizi bir kez daha O'nun düşüncelerine yöneltmek için bir fırsat olarak görüyoruz.



Değerli Silah Arkadaşlarım,

Demokratik, laik, çağdaş ve evrensel değerlerden oluşan dokusu, birleştirici ve bütünleştirici yapısı ve bilimsel doğruların rehberliğini esas alan anlayışı ile Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ülkesi ve ulusuyla sonsuza dek bölünmez bir bütün olarak yaşatacak en büyük itici güçtür. Bu gücün ulusumuz için taşıdığı değerin bilinciyle hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ ifadesiyle özetleyebilecek çalışma anlayışıyla görevinin başındadır.



Ebedi Başkomutanımız Atatürk,

Düşüncelerde ve gönüllerde filizlenen ülkünle, ilke ve devrimlerinle aydınlattığın uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz."

