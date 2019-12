Matbu gazeteler internete yenik düşüyor

Amerika’da krizin pençesindeki yazılı medya yok olma yoluna girdi. 146 yıllık Seattle Post-Intelligencer (P-I) dün son baskısını dağıtıp dijital yayıma geçti. Böylece P-I dijital yayıma geçen en büyük günlük gazete olurken, Amerikan kentleri basılı gazetesiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya



Ekonomik krizin pençesindeki ABD’de gazeteler okur ve reklam kaybedip internet medyasına rağbet artarken, basılı nüsha yok olma yolunda. Dün 146 yıllık The Seattle Post-Intelligencer (P-I) son kez gazete olarak dağıtılıp tümüyle dijital yayına geçerek, Seattle metropolünü tek basılı gazeteyle bıraktı.



Radikal gazetesinin derlemesine göre, geçen ay 150 yıllık Rocky Mountain News’ın basımdan vazgeçmesiyle Denver kenti tek gazeteye kalmıştı. Bu yolu cumartesi Arizona’nın 139 yaşındaki Tucson Citizen gazetesi de benimseyecek. Nisanda baskıyı bırakacak 100 yaşındaki Christian Science Monitor ise sadece internetten yayımlanan ilk ulusal gazete olacak.



NYT de yaşam mücadelesi veriyor



San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, Chicago Tribune, Detroit Free Press, Detroit News, Denver Post, San Jose Mercury News, Minneapolis’te Star Tribune, Philadelphia Inquirer ve Daily News iflas bayrağını çekerken, Amerikan basınının ‘yaşlı hanımefendisi’ diye anılan New York Times yaşam savaşı veriyor.



Bu ortam Pew Gazetecilikte Mükemmelik Projesi adlı bağımsız araştırma örgütü tarafından ‘Gazetecilik sektörü serbest düşüşün eşiğinde’ diye nitelenirken, P-I ABD’de tümüyle dijital haber ürünü olmaya geçen en büyük günlük gazete oldu. 181 çalışanından sadece 40’ı sanal alemde arzı endam edecekken, yayın yönetmenleri yeni gazetecilik kuramları açısından önemli bir denemeye giriştiklerini belirtti: “Bir kentin okurlarına sadece internetten hizmet verirken kar etmek mümkün mü? Artık gazetelerinin basım masraflarını karşılayamadığı kentler için dijital haber ürünü yaşayabilir bir çözüm mü?”



Rakip gazete de zora düştü



P-I’ın sahibi Hearst şirketinin başkanı Frank Bennack, çok zengin tarihleri bulunduğunu ve bu kararı almanın olağanüstü zor geldiğini söyleyip ekledi: “Artık amacımız SeattlePI.com adresinden bölgenin bir numaralı haber-enformasyon portalı olmak.” Rakibinin dijitalleşmesiyle kentin tek gazetesi haline gelen Seattle Times’ın yayımcısı Frank Blethen “Bugünkü ekonomik durumda kar etmek, tek gazete için bile büyük mücadele vermeyi gerektirirken, iki gazete için imkânsız” dedi.



Ancak P-I’ın rakibiyle bazı masrafları paylaşma anlaşmasını feshetmesi The Seattle Times’ı çok zorda bıraktı. Yani Seattle gazetesiz kalabilir. Aynı alarm zilleri San Francisco, Denver, Detroit ve Chicago için çalıyor. Sektörü analiz eden Fitch Ratings’in yöneticisi Mike Simonton “2009 ve 2010’da iki gazeteli tüm piyasalar tek gazeteye düşecek ve tek gazete piyasaları gazetesiz kalacak” öngörüsünde bulunuyor. Hearst’e göre sadece geçen yıl P-I 14, San Francisco Chronicle 50 milyon dolar zarar etti. Chronicle’da çalışanlar tenkisatı kabul etmezse gazete satılığa çıkacak ve P-I örneğindeki gibi alıcı çıkmazsa basılamayacak.



Pew: Gazetelerin daha ömrü var



Pew raporu da, gazetelerin krizle baş etmeye çalışırken yeni iş modeli geliştirmeye zaman bulamadığını aktarırken, “Asıl soru gazetelerin zamanla yarışı kazanıp kazanamayacağı? Baskıdan kaynaklanan kayıpları kapatılamaz hale gelmeden internette artan okuru gelire dönüştürüp sektörü ayakta tutup tutamayacakları?” dedi.



Reklam gelirlerinin internette de azaldığına dikkat çeken rapor, geleneksel gazeteciliğin soyunun tükendiği görüşünün abartılı olduğu, iflas ve kapanmalara rağmen kar edenler de bulunduğunu savundu. Tümüyle dijitelleşmenin yakın gelecekte yaygınlaşmayacağını öngören rapor, haber sitelerinin geleneksel haber gazeteciliğinin boşluğunu dolduramadığı ve kar etmekte zorlandığını kaydetti.