Matador boğa güreşinde öldü



İspanya'nın doğusundaki Teruel'de düzenlenen boğa güreşi matadorun ölümüyle sonuçlandı. Etkinlikler sırasında, 29 yaşındaki matador Victor Barrio, yaklaşık 500 kg ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı. Barrio, arenada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç matadorun hayatını kaybettiği gösteri televizyondan canlı olarak yayınlanıyordu.

İspanyol yetkililer ülkede benzer bir olayın son olarak 1985'te yaşandığını belirtti.

2008'den beri arenada boy gösteren Victor Barrio, "büyük bir yetenek" olarak anılıyor, ülke genelinde düzenlenen pek çok gösteride yer alıyordu.

İspanya'da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri pek çok hayvan hakları savunucusu tarafından yıllardır büyük tepkiyle karşılanarak, kaldırılması için protesto gösterieri düzenleniyor.