T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Matador boğa güreşinde öldü

İspanya'nın Teruel kentinde düzenlenen bir boğa güreşi esnasında 29 yaşındaki matador aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2016 15:42


İspanya'nın doğusundaki Teruel'de düzenlenen boğa güreşi matadorun ölümüyle sonuçlandı. Etkinlikler sırasında, 29 yaşındaki matador Victor Barrio, yaklaşık 500 kg ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı. Barrio, arenada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç matadorun hayatını kaybettiği gösteri televizyondan canlı olarak yayınlanıyordu.

İspanyol yetkililer ülkede benzer bir olayın son olarak 1985'te yaşandığını belirtti.

2008'den beri arenada boy gösteren Victor Barrio, "büyük bir yetenek" olarak anılıyor, ülke genelinde düzenlenen pek çok gösteride yer alıyordu.

İspanya'da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri pek çok hayvan hakları savunucusu tarafından yıllardır büyük tepkiyle karşılanarak, kaldırılması için protesto gösterieri düzenleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TeruelVictor BarrioDeutsche Welle Türkçe AFP/ AP/ MK/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24