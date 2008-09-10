'Mata Hari' müebbet alabilir

>> Kuzey Koreli ajan, Güney'i cinselliğiyle vurdu

Kuzey Koreli bir kadın, Güney Koreli bir subayla ilişkiye girerek devlet sırlarını ele geçirmek iddiasıyla Güney Kore'de mahkemeye çıkarıldı. Kuzey Kore için casusluk yapmakla suçlanan ve geçen ay tutuklanan 34 yaşındaki Won Jeong-hwa, suçlu bulunursa ömür boyu hapse mahkum edilebilecek.Tanıklardan elde edilen kanıt ve yazılı açıklamalar gibi davanın usulüne ait konuların ele alındığı duruşma sırasında Won gazetecilerle konuşmadı. Mahkeme heyetinin, iddianamenin içeriği hakkında bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Won, zorlukla duyulan bir ses tonuyla "evet" dedi.Savcılar, duruşma sırasında Won'un Kuzey'de komando eğitiminde aldığı yara izlerini gösteren fotoğrafları ve daha önce yerel medyaya verdiği "Pyongyang yönetiminin kendisini suikastçı olarak kullanmak istediği" yönündeki demeçlerini mahkemeye sundu.Won'un başka Kuzey Koreli subayla ilişkiye girmiş olduğundan şüphe ettiklerini belirten savcılar, Won'un bu subaylardan silah sistemleri ve askeri hareketler gibi gizli bilgileri Kuzey Kore'ye sızdırdığını iddia etti.Kuzey Kore yönetimi ise Won ile herhangi bir bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı. Won'un subayla ilişkiye girdikten sonra devlet sırlarını ele geçirdiği iddiası, ordu ve medyada da geniş yankı buldu.1950-1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney'e iltica eden yaklaşık 14 bin Kuzey Koreli bulunuyor. Bunlardan çoğu son 10 yıl içinde geri dönmüştü. Savaştan sonra casusluk vakalarına sık sık rastlanıyordu, ancak son yıllarda azalmıştı.