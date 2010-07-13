Masum Türker'den sıcak karşılama

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör gündemli muhalefet liderlerini ziyaretleri başladı. Erdoğan, ilk ziyaretini DSP Genel Başkanı Masum Türker'e yaptı. Erdoğan parti genel merkezinde Türker tarafından kapıda karşılanarak içeri alındı. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan DSP Genel Başkanı Masum Türker, terör konusunda Başbakan Erdoğan'ın, tüm ziyaretlerini tamamladıktan sonra kamuoyuna açıklayacağı bazı önlemlerden bahsettiğini söyledi.

DSP Genel Başkanı Masum Türker görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:



Sayın Başbakan ve çalışma arkadaşları bizi ziyaret ettiler. Talepleri terör ve referandum ile ilgiliydi. Referandum gündeme gelmedi. Sayın Başbakan bize değerlendirmelerde bulundu. Bir kısmını daha sonra açıklayacağı bazı önlemlerde bahsetti. Bizde önümüzdeki hafta önerilerimizi ileteceğiz..

Terör tek başına bir partinin bir olay değildir. Başbakan’ın siyasi parti liderleriyle görüşmesini doğru bulduğumuzu, bir öneri olarak MHP ve BDP ile görüşmeyi düşünmesini değerlendirmesine sunduk. Terörün bu kadar artması nın bize göre nedenlerini anlattık. Bizim hükümetimiz zamanında 1999 2002 arasında terör sıfır noktasında idi. Bu o dönmde muhalefetle yaptığımız işbirliğinin sonucu. BM’nin 52. maddesinin uygulayıp terörün lojistik desteğini kesmiştik. 2008 yılında Meclis'e sunduğumuz bir kanun teklifimiz vardı. Elektronik ya da fiziki güvenlik duvarı önerdik…

Terörle mücadele için yapılması gerekenleri uzun vadede ve kısa vadede önlemler olarak anlattık. Bu konuda istihbaratın işlemez hale geldiğini, son zamanlarda "Ergenekon" gibi "Balyoz" gibi davalarda geçen "gizli tanık"ların istihbarat veren kesimlerin tahrip ettiğini belirttik.

Ekonomik, ifade özgürlüğünün sağlanması, baraj ya da seçim ittifaklarını konusunda görüşlerimizi belirttik.