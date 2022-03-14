Mastürbasyon yaptığı kafede, 8 kez uyuşturucu tabancayla vuruldu

ABD'nin Miami kentinde kendini 'evsiz erkek model' olarak tanımlayan Blake Reign adında bir kişinin yoğun bir Starbucks şubesinde mastürbasyon yaparken yakalandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından Alyssa DiMaria, durumu fark ederek 27 yaşındaki Reign'i telefonuyla kaydetti.

Yerel bir televizyon kanalında yayınlanan kayıtta DiMaria'nın, "Ne yaptığını zannediyorsun? S..... git buradan! İğrençsin" diye bağırdığı duyuluyor.

DiMaria, Reign'in polisler gelene kadar 10 dakika boyunca mastürbasyon yapmaya devam ettiğini belirtti.

Polis raporuna göre Reign, memurları görünce kaçmaya çalıştı.

Polislerin daha sonra Reign'i uyuşturucu tabancayla vurduğu, ancak 27 yaşındaki adamın iğneyi çıkarıp kaçmaya devam ettiği belirtildi.

Reign'in gözaltına alından önce uyuşturucu silah ile 8 kez vurulduğu iddia edildi.