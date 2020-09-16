Mastercard ve İhtiyaç Haritası’ndan yerel ekonomiye destek projesi; 1,5 milyon TL'lik yatırım

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, İhtiyaç Haritası'yla bir araya gelerek koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren bireylere ve işletmelere yaklaşık 1,5 milyon TL’lik destek sunacak.

Mastercard’ın bağımsız fonundan aktarılan ve sosyal sorumluluk adına yapılan yatırımla ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap verilmesi ve yerel ekonominin aktörlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor.

İhtiyaçların yerel işletmelerce karşılanması amaçlanıyor

Proje kapsamında Mastercard Türkiye, ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacı karşılamak isteyenleri online bir platformda buluşturan İhtiyaç Haritası’yla bir araya geliyor. Proje, koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan temel ihtiyaçların yine İhtiyaç Haritası tarafından kurulan platform aracılığıyla yerel işletmeler ve esnaflar tarafından karşılanması esasına dayanacak.

Çalışmalar aralık ayında tamamlanacak

Yerel üreticilerin dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek projenin teknik alt yapısı için çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanacak. Proje kapsamında, yerel ihtiyaçların yerel işletmelerden ve esnaflardan karşılanmasına imkan sunulması, böylece yerel ekonomiye de katkı sağlanması hedefleniyor. Bir diğer hedef ise yerel işletmelerin bu projeyle yeni bir iş modeliyle tanışması.

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel üreticiler ve esnaflardan sağlayabileceği bir sistem oluşturulması ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak hedefleniyor.