Mastercard ilk çeyrek sonuçları...

MasterCard Avrupa'nın sürdürülebilir büyümesinin 2009'un ilk çeyreğinde de devam ettiği bildirildi.



MasterCard'ın 2009'un ilk çeyreği için Avrupa bölgesi faaliyet sonuçları açıklandı.



İlk çeyrekte MasterCard Avrupa Bölgesi, 2008'in aynı dönemine kıyasla MasterCard brüt avro hacminde yüzde 3,9, alışveriş hacminde yüzde 4,2, alışveriş işlemlerinde yüzde 6,4 ve nakit işlemlerde yüzde 4,3 büyüdü.



2009'un ilk üç ayında Avrupalı kart sahipleri MasterCard kartlarıyla, e-ticaret de dahil olmak üzere, 1,5 milyardan fazla alışveriş işlemi gerçekleştirdi.



31 Mart 2009 itibariyle, Avrupa genelinde MasterCard üyesi finans kurumları tarafından basılan MasterCard kartlarının sayısı (Maestro ve Cirrus hariç) yüzde 7'lik artış ile 195 milyona ulaştı. Avrupalı kart hamilleri MasterCard'larını 8,4 milyon üye iş yerinde kullandı.



İlk çeyrekte Maestro markalı kartların sayısı ise, 2008'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,4'lük bir artış göstererek, 312 milyona ulaştı. Tüketiciler Maestro kartlarıyla Avrupa genelinde 7,1 milyonu aşan üye iş yerinde alışveriş yaptı.



MasterCard Avrupa Başkanı Javier Perez faaliyet sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2009'un, zorlayıcı ekonomik koşulların ve değişen finansal yapının etkilerinin hissedileceği hareketli bir yıl olmasının beklendiğini belirtti.



Bu değişen ortamın yeni tüketicilerinin artık kart programlarını, para yönetiminin önemli bir aracı olarak gördüklerini ifade eden Perez, bu yeni tüketicilerin önceliklerinin başında güvenlik, istikrar ve paranın karşılığını almanın geldiğini bildirdi.



Perez, bu nedenle ödeme sistemleri ve perakende sektöründeki tüm firmaların bu konulara odaklanması gerektiğini kaydetti.



2009'un ilk çeyreğindeki faaliyetlerinde bu yaklaşımın izlerini görüldüğünü belirten Perez, mobil, temassız ve güvenli çevrimiçi ödemeler gibi teknoloji ağırlıklı inovasyonun en önemli unsur olmaya devam ettiği dönemde, MasterCard PayPass ve mobil ödemelerin Avrupa genelinde hızla benimsenmesi sayesinde büyümelerini sürdürdüklerini vurguladı.



Bu arada MasterCard'ın 2009'un ilk çeyreğinde Avrupa genelinde imza attığı önemli başarılara da yer verilen açıklamada, 2009 yılının ilk çeyreğinde, Avrupa'da temassız ödeme sistemlerini ilk uygulayan ülke olan Türkiye'de, MasterCard PayPass'in toplu ulaşımda kullanımının hızla yayıldığı, 31 Mart 2009 itibarıyla PayPass kullanıcılarının, Ayvalık, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Samsun'da otobüslerde, İstanbul'da deniz motorları, bazı taksiler ve dolmuşlarda "Öde ve Geç" sisteminin hızından yararlanabildikleri kaydedildi.

