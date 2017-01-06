Mastercard: 2020’de ödemelerin yüzde 25’i dijital olacak

Las Vegas’taki CES 2017 etkinliğinde düzenlenen Digital Money Forum, dijital ödeme teknolojilerinin geleceğine dair projeksiyonlara da ev sahipliği yaptı.

Shift Delete'de yer alan habere göre, Mastercard’ın sunumunda konuşan Mastercard Meksika ve Orta Amerika Başkan Yardımcısı José Luis De La Vega, Mastercard’ın dijital ödeme teknolojileri konusundaki araştırmalarından rakamlar açıkladı.

Buna göre, 2020 yılında nakit kullanımında önemli bir azalma olacak ve dünyadaki tüm ödemelerin yüzde 25’i dijital ödeme sistemleri ile gerçekleşecek.

Mastercard’ın bu öngörüler ışığında, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, sesli ödeme, hayalet ödeme, dijital asistanlar gibi konulara odaklandığının altını çizen De La Vega, her platformda ve her dijital ortamda ayrı ve güvenli uygulamalar geliştirilmesi gerekeceğini de vurguladı.