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Spor

Master atletler madalya peşinde

Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA) 27'nci Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası, Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde yarın başlayacak

21 Eylül 2017 15:44

Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA)

27\'nci Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası, Bulgaristan\'ın Stara Zagora kentinde yarın başlayacak.
12 ülkeden 655 master atletin madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye\'yi 27\'si kadın, toplam 82 sporcu temsil edecek. Boreo Stadı\'nda yapılacak ve 24 Eylül\'de sona erecek organizasyonda iddialı olduklarını söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Masterler Kurulu Başkanı Nurettin Memur, \"26 ilden gelen atletlerden oluşan takımımızın burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Geçen yıl takım halinde 3. olduğumuz şampiyonada yıl hem yeni rekorlar kırmak, hem de ülkemize bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Çok önemli sporcuların katılacağı yarışmaların büyük çekişmeye sahne olacağını söyleyebilirim. Ancak bizim de daha önce ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil etmiş rekortmen sporcularımız var. Onlara güveniyoruz\" diye konuştu.

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