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Spor

Massa'ya yardım edeceğim

Brezilya Grand Prix'si için geri sayım başlarken, Ferrari'de Kimi Raikkonen, takım arkadaşı Felipe Massa'ya, lider Lewis Hamilton'ı geçmesi için pistte 'yardımcı' olmaya

31 Ekim 2008 02:00


Formula 1'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği sezonun son yarışı Brezilya Grand Prix'si için geri sayım başlarken, Ferrari'de Kimi Raikkonen, takım arkadaşı Felipe Massa'ya, lider Lewis Hamilton'ı geçmesi için pistte 'yardımcı' olmaya çalışacağını söyledi.

Raikkonen, "Bu bir takım sporu ve ben de Massa'nın şampiyon olması için birşeyler yapabilirsem mutlu olurum" diye konuştu.

McLaren'den Hamilton'ın, Massa'nın 7 puan önünde zirvede yer aldığı Formula 1'in final yarışı Brezilya GP'si, bugün yapılacak serbest antrenman turlarıyla başlayacak.

Brezilyalı Massa, kendi evinde kazanırsa Hamilton'ın şampiyon olması için beşincilikten aşağı düşmemesi gerekecek. Massa ikinci olursa, Hamilton en az 7. olması durumunda zafere ulaşacak. Massa finişi üçüncülük veya daha kötü bir dereceyle geçerse, İngiliz pilot her durumda zirveye çıkacak.


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