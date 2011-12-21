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Massachusetts Institute of Technology'den çevrim içi kurs

'MITx' programı kapsamında çevrim içi kurslar ile öğrenme araçlarını serbestçe kullanılabilir hale getireceğini bildirildi.

21 Aralık 2011 02:00


IŞIL ÖZ/T24

Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den eğitim almak isteyenlere  müjde:  Üniversite, 'MITx' programı kapsamında çevrim içi kurslar ile öğrenme araçlarını serbestçe kullanılabilir hale getireceğini bildirdi.




Peki, MITx nedir?

MIT’nin dünyanın dört köşesinden milyonlarca öğrenciye ev sahipliği yapacağı  bu program, bir interaktif öğrenme platformu. Çevrim içi olarak rahatlıkla ulaşabileceğiniz dersleri aldığınızda üniversiteden sertifika sahibi olabileceksiniz. Sertifika başvurularında belli bir ücret tahsil edilse de MITx’de dersler tamamen ücretsiz. L. Rafael Reif tarafından yönetilen bu girişimin 2012 baharında bir kaç dersle başlayacağı, zamanla kapsamının genişletileceği söyleniyor. Diğer üniversitelerin ya da farklı eğitim kurumlarının da sisteme katılmasını isteyen MIT, bu amaçla tüm yazılımını, ilgili kurumlarla paylaşacağını açıkladı. Eğitim engellerini kırmak ve  öğrenme fırsatları yaratmak açısından bu girişimin umut verici olduğu düşünülüyor.

Amerika Bülteni bu haberi, “MITx devrimi: Oturduğunuz yerden MIT mezunu olabilirsiniz, hem de bedava” başlığı ile duyurdu.

MITx programı hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz


 

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