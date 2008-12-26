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Spor

Massa kesintiye karşı

Felipe Massa, küresel mali krize karşı, pilotların ücretlerinde kesintiye gidilmesine karşı çıktı. .

26 Aralık 2008 02:00


Formula 1'de geçen sezonu Lewis Hamilton'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Felipe Massa, küresel mali krize karşı, pilotların ücretlerinde kesintiye gidilmesine karşı çıktı. Massa, pilot ücretlerinin, takım giderleri içinde çok küçük bir bölümü kapsadığını savundu.


Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, geçen sezon kıl payı farkla şampiyonluğu Lewis Hamilton'a kaptırmıştı. Küresel mali krizin, Formula 1'e etkileri hakkında açıklamalar yapan Massa, maliyetleri düşürmek için, pilotların ücretlerinde kesintiye gidilmesi fikrine karşı çıktı.

Yılda 8 milyon sterlin kazanan Massa, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in kendisinden üç kat fazla ücret almasının da etkisiyle kriz nedeniyle maaşında kesinti yapılmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Pilot ücretlerinin, takım giderleri içinde çok küçük bir yer kapsadığını savunan Massa, krize karşı diğer gider kalemlerinde kısıntıya gidilmesini istedi.

Brezilyalı pilot, Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Max Mosley'nin, 2010 yılından itibaren standart motora geçilmesi önerisine de soğuk bakıyor. 300 milyon Euro’luk tasarruf sağlayacak standart motorların, Formula 1'i izlenmez hale getireceğini belirten Massa, "Başka bir motora sahip Ferrari'ye Ferrari diyemezsiniz. Ayrı durum Mercedes, Toyota ve Renault için de geçerli" ifadelerini kullandı.

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