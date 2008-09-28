Massa ilk cebi bırakmadı

Sıra Sürücü Takım 1. Turlar 2. Turlar 3. Turlar 1 Felipe Massa Ferrari 1:44.519 1:44.014 1:44.801 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:44.501 1:44.932 1:45.465 3 Kimi Raikkönen Ferrari 1:44.282 1:44.232 1:45.617 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:44.740 1:44.519 1:45.779 5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:44.311 1:44.207 1:45.873 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.548 1:44.520 1:45.964 7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:45.042 1:44.261 1:46.244 8 Timo Glock Toyota 1:45.184 1:44.441 1:46.328 9 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:45.103 1:44.429 1:46.611 10 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:45.127 1:44.826 1:47.547 11 Jarno Trulli Toyota 1:45.642 1:45.038 12 Jenson Button Honda 1:45.660 1:45.133 13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:45.493 1:45.212 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:46.028 1:45.298 15 Fernando Alonso Renault 1:44.971 16 Nelsinho Piquet Renault 1:46.037 17 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:46.389 18 Rubens Barrichello Honda 1:46.583 19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:47.940 20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarını Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.Formula 1'deki ilk gece yarışına ev sahipliği yapacak olan Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları koşuldu.Sürücüler klasmanında Lewis Hamilton'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, 1.44.801 ile yarışa ilk cepte başlama hakkını kazandı.McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.45.465'lik derecesiyle ikinci sırayı elde ederken, Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.45.617 ile üçüncü sırada kaldı.Singapur Grand Prix'si bugün saat 15.00'te başlayacak.