Massa ilk cebi bırakmadı

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında Ferrari pilotu Felipe Massa, 1.44.801'lik derecesiyle pole pozisyonu elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarını Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.
Formula 1'deki ilk gece yarışına ev sahipliği yapacak olan Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları koşuldu.
Sürücüler klasmanında Lewis Hamilton'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, 1.44.801 ile yarışa ilk cepte başlama hakkını kazandı.
McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.45.465'lik derecesiyle ikinci sırayı elde ederken, Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.45.617 ile üçüncü sırada kaldı.
Singapur Grand Prix'si bugün saat 15.00'te başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|1. Turlar
|2. Turlar
|3. Turlar
|1
|Felipe Massa
|Ferrari
|1:44.519
|1:44.014
|1:44.801
|2
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:44.501
|1:44.932
|1:45.465
|3
|Kimi Raikkönen
|Ferrari
|1:44.282
|1:44.232
|1:45.617
|4
|Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:44.740
|1:44.519
|1:45.779
|5
|Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:44.311
|1:44.207
|1:45.873
|6
|Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:45.548
|1:44.520
|1:45.964
|7
|Sebastian Vettel
|STR-Ferrari
|1:45.042
|1:44.261
|1:46.244
|8
|Timo Glock
|Toyota
|1:45.184
|1:44.441
|1:46.328
|9
|Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:45.103
|1:44.429
|1:46.611
|10
|Kazuki Nakajima
|Williams-Toyota
|1:45.127
|1:44.826
|1:47.547
|11
|Jarno Trulli
|Toyota
|1:45.642
|1:45.038
|
|12
|Jenson Button
|Honda
|1:45.660
|1:45.133
|
|13
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:45.493
|1:45.212
|
|14
|David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:46.028
|1:45.298
|
|15
|Fernando Alonso
|Renault
|1:44.971
|
|
|16
|Nelsinho Piquet
|Renault
|1:46.037
|
|
|17
|Sebastien Bourdais
|STR-Ferrari
|1:46.389
|
|
|18
|Rubens Barrichello
|Honda
|1:46.583
|
|
|19
|Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:47.940
|
|
|20
|Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|
|