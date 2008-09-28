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Spor

Massa ilk cebi bırakmadı

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında sürücüler klasmanında Lewis Hamilton'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, 1.44.801 ile

28 Eylül 2008 03:00


Formula 1'de Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında Ferrari pilotu Felipe Massa, 1.44.801'lik derecesiyle pole pozisyonu elde etti.


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarını Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.

Formula 1'deki ilk gece yarışına ev sahipliği yapacak olan Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları koşuldu.

Sürücüler klasmanında Lewis Hamilton'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, 1.44.801 ile yarışa ilk cepte başlama hakkını kazandı.

McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.45.465'lik derecesiyle ikinci sırayı elde ederken, Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.45.617 ile üçüncü sırada kaldı.

Singapur Grand Prix'si bugün saat 15.00'te başlayacak. 


SıraSürücüTakım1. Turlar2. Turlar3. Turlar
1 Felipe Massa Ferrari 1:44.519 1:44.014 1:44.801
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:44.501 1:44.932 1:45.465
3 Kimi Raikkönen Ferrari 1:44.282 1:44.232 1:45.617
4 Robert Kubica BMW Sauber 1:44.740 1:44.519 1:45.779
5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:44.311 1:44.207 1:45.873
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.548 1:44.520 1:45.964
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:45.042 1:44.261 1:46.244
8 Timo Glock Toyota 1:45.184 1:44.441 1:46.328
9 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:45.103 1:44.429 1:46.611
10 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:45.127 1:44.826 1:47.547
11 Jarno Trulli Toyota 1:45.642 1:45.038  
12 Jenson Button Honda 1:45.660 1:45.133  
13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:45.493 1:45.212  
14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:46.028 1:45.298  
15 Fernando Alonso Renault 1:44.971    
16 Nelsinho Piquet Renault 1:46.037    
17 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:46.389    
18 Rubens Barrichello Honda 1:46.583    
19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:47.940    
20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari    

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