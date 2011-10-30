-Massa ile Hamilton 6. kez çarpıştı ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Hindistan'da bugün koşulan Formula 1 Grand Prix'sinde, McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa ile yine çarpıştı. Sezonun 17. Grand Prix'si olan Hindistan'daki küçük kazada, 2 pilotun kullandığı araçlar bu sezon 6. kez birbirlerine çarptı. Aracının ön kanadını değiştirmek zorunda kalan Hamilton, kazada Massa'nın suçlu olduğunu söyledi ve ''Bana boşluk bırakmadı'' dedi. Hakemlerin hatalı bulduğu Massa'ya ceza verildi. Massa birkaç tur sonra sol süspansiyonunun kırılması nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. İki pilotun kullandığı araçlar, bu sezon son olarak Japonya Grand Prix'sinde çarpışmış ve Massa'nın aracının ön kanadı kırılmıştı. İkili, Singapur'da da 2 kez birbirlerine çarptı. Hamilton, bu kazaların ardından Massa'nın ''aklını kullanmadığını'' söylemişti. Massa ve Hamilton'ın kullandığı araçlar Monaco ve Britanya Grand Prix'lerinde de çarpışmış, Hamilton aracını saldırgan şekilde kullandığı gerekçesiyle eleştirilmişti.