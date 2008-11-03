Massa duygulandırdı



F1'de, kendi seyircisi önünde sezonun son yarışını birinci bitiren ve sezon şampiyonluğunu, rakibi Lewis Hamilton'ın son anda Toyota pilotu Timo Glock'u geçmesiyle kaybeden Ferrari pilotu Felipe Massa, Ferrari ile şampiyonluk mücadelesi vermenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.



Basın mensupları karşısında konuşurken gözleri yaşaran Massa, böyle bir havada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ancak Hamilton'ın Glock'u geçmesiyle şampiyonluğu kaybettiklerini söyledi.



Başarılı pilot, sezon boyunca kendilerini destekleyen tüm Ferrari sevenlerine de teşekkür etti.





