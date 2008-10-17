Massa baskı hissetmiyor

Ferrari pilotu Felipe Massa, Lewis Hamilton ile girdiği şampiyonluk mücadelesi nedeniyle üzerinde baskı hissetmediğini söyledi.





Ayrton Senna'dan 17 yıl sonra Brezilya'nın çıkardığı ikinci Formula 1 şampiyonu olma iddiasını son iki yarışa taşıyan Massa bu durumun kendisinde baskı yaratmadığını söyledi.



Massa, Pazar günü koşulacak Çin Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton'ın beş puan gerisinde ve ikinci sırada yer alıyor.



Brezilyalı pilot, "eğer Ferrari pilotuysanız sezonun başında, ortasında, sonunda zaten hep baskı altındasınızdır. Hangi durumda olduğunuz fark etmez. Bu, başka türlü ama her zaman sizinle olan bir baskıdır" dedi.



Massa, başarılı olma zorunluluğunun yarattığı baskının Hamilton için de geçerli olduğunu belirterek, "farkı kapatmaya çalışmak veya farkı korumaya çalışmak... ikisi de çok zor" dedi.



Şangay yarışı öncesinde duygularından tamamen arındığını ifade eden eden Massa, "şu an bir şey hissetmiyorum. Bütün duygularım yarışta ortaya çıkacak çünkü bu yarış çok önemli" diye konuştu.



Şampiyonluk iddiasını, ülkesinde koşulacak sezonun son yarışına taşımanın hesaplarını yapan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu, "evimde şampiyonluk mücadelesi vermek hem benim hem de Brezilyalılar için çok hoş olur" dedi.

